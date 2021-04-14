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Спортивные новости

ЦСКА официально объявил об уходе Березуцкого

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Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе Василия Березуцкого.

Напомним, что по информации «Чемпионата», специалист войдет в штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а говорит лишь «до свидания!» — гласит текст заявления.

Виктор Гончаренко покинул ЦСКА после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», после чего был назначен главным тренером «Краснодара».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за пять матчей до финиша сезона.

«Быки» с 34 баллами идут на десятом месте.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Иванова обслужит центральный матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».

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