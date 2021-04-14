UFC официально анонсировал третий бой между Макгрегором и Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье пройдет 10 июля в Лас-Вегасе, несмотря на слухи об отмене боя из-за конфликта между спортсменами, сообщается на странице организации в Instagram.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Макгрегора и Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены, которая вмешает около 20 тысяч человек.

Ранее между бойцами возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тысяч, однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Ранее сообщалось, что американский боец Кевин Ли готов заменить Макгрегора или Порье в поединке 10 июля.