Футбольный агент Беззубов застрелен в Риге

Футбольный агент Роман Беззубов был застрелен в Риге, сообщает Jauns.lv.

Преступление, к которому причастны как минимум двое неизвестных, было совершено 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Убийство бывшего футболиста попало на камеры видеонаблюдения. Черная иномарка с российскими номерами перегородила путь машине Беззубова, после чего нападавшие открыли стрельбу.

Агент скончался от полученных ранений. Место преступления в настоящее время оцеплено рижской полицией.

В качестве футболиста Беззубов, выступавший за местные клубы «Даугава» и «Вента», а также за албанскую команду «Бюлис», провел почти 300 матчей. После завершения спортивной карьеры он стал футбольным агентом. Беззубов представлял интересы, в частности, игроков сборной Латвии Виталия Ягодинского и Владислава Соловейчика, а также полузащитника молодежной сборной Украины Николая Мусолитина.

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