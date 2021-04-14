Хачанов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во встрече второго раунда третья ракетка России проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут.

Хачанов три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Карреньо-Буста подал два эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал четыре шанса из девяти взять подачу соперника.

В следующем круге испанец встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло.

Теннис. Монте-Карло. 2-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2:6, 3:6