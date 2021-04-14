Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала 26 игроков из команд Донбасса

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
ПСЖ Бавария
0:1
закончен
Челси Порту
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
3:2 (Б)
закончен
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
6:1
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
0:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
7:2
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
2:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
97:127
закончен
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
103:108
закончен
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
115:126
закончен
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
93:101
закончен
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
106:96
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
115:116
закончен
Финикс СанзМайами Хит
106:86
закончен
Лига чемпионов
Боруссия Д Манчестер Сити
22:00
Ливерпуль Реал Мадрид
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
21:00
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
02:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
02:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
02:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Единая лига ВТБ
Парма Зенит
78:76
закончен
Химки Нижний Новгород
33:39
перерыв
Евролига
ЦСКА Панатинаикос
49:39
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
23:30
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
02:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
02:30
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
03:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
04:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
04:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
04:30
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
05:00
Лига Европы
Рома Аякс
22:00
Манчестер Юнайтед Гранада
22:00
Славия П Арсенал
22:00
Вильярреал Динамо З
22:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
02:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:30
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала 26 игроков из команд Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала 26 игроков сборных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил этим игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

У отстраненных футболистов есть возможность обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней после получения решения с мотивировочной частью.

В список дисквалифицированных игроков попали: Сергей Асьмаев, Вячеслав Бебенин, Марк Белавин, Артем Бессалов, Александр Варванин, Станислав Гарненко, Сергей Дрыга, Алексей Еремин, Сергей Жарый, Михаил Захаров, Иван Зубахин, Роман Коновалов, Андрей Лагода, Александр Майборода, Ярослав Махно, Евгений Наумов, Евгений Охмата, Артем Пархоменко, Иван Рудницкий, Владислав Рябчинский, Андрей Ткачев, Савелий Томазов, Евгений Федотов, Владислав Фролов, Сергей Циндрик, Алексей Яковленко.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира для непризнанных государств выступила команда из Украины.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.