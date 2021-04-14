КДК не получал видео с заходящим в судейскую начальником «Спартака»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
ПСЖ Бавария
0:1
закончен
Челси Порту
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
3:2 (Б)
закончен
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
6:1
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
0:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
7:2
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
2:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
97:127
закончен
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
103:108
закончен
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
115:126
закончен
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
93:101
закончен
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
106:96
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
115:116
закончен
Финикс СанзМайами Хит
106:86
закончен
Лига чемпионов
Боруссия Д Манчестер Сити
22:00
Ливерпуль Реал Мадрид
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
21:00
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
02:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
02:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
02:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Единая лига ВТБ
Парма Зенит
78:76
закончен
Химки Нижний Новгород
33:39
перерыв
Евролига
ЦСКА Панатинаикос
49:39
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
23:30
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
02:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
02:30
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
03:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
04:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
04:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
04:30
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
05:00
Лига Европы
Рома Аякс
22:00
Манчестер Юнайтед Гранада
22:00
Славия П Арсенал
22:00
Вильярреал Динамо З
22:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
02:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:30
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

КДК не получал видео с заходящим в судейскую начальником «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не получал видеозапись с начальником московского «Спартака» Василием Козловцевым, заходящим в судейскую перед матчем 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

«На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдет в пятницу, но новых материалов пока нет», — цитирует Григорьянца «Чемпионат.com».

Ранее московский «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «Локомотива» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер «железнодорожников» выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Козловцев.

Ранее представитель «железнодорожников» заявил, что не заходил в судейскую комнату «РЖД Арены» перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.