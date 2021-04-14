КДК не получал видео с заходящим в судейскую начальником «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не получал видеозапись с начальником московского «Спартака» Василием Козловцевым, заходящим в судейскую перед матчем 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

«На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдет в пятницу, но новых материалов пока нет», — цитирует Григорьянца «Чемпионат.com».

Ранее московский «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «Локомотива» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер «железнодорожников» выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Козловцев.

Ранее представитель «железнодорожников» заявил, что не заходил в судейскую комнату «РЖД Арены» перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).