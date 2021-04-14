Названа возможная причина убийства футбольного агента Беззубова в Риге

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о возможной причине убийства коллеги Романа Беззубова.

«Что заставило людей пойти на это, я сказать не могу, из-за чего это произошло, тоже сказать не могу. Говорят — ставки. Ни опровергнуть, ни подтвердить тоже не могу, потому что не знаю. Сам в этих махинациях участия не принимаю, мое агентство тоже не работает в этом направлении», — цитирует Маньякова «Рен ТВ».

Агент заявил, что был лично знаком с убитым. Он назвал Беззубова заметной фигурой на трансферном рынке Латвии.

«Лично знал этого человека: очень интеллигентный, взвешенный, неконфликтный», — сказал Маньяков.

Преступление, к которому причастны как минимум двое неизвестных, было совершено 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Убийство бывшего футболиста попало на камеры видеонаблюдения. Черная иномарка с российскими номерами перегородила путь машине Беззубова, после чего нападавшие открыли стрельбу.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Алан Хадзиев был убит в результате драки в ресторане.