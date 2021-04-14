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Спортивные новости

В Швеции обвинили Россию во взломе баз данных спортсменов

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Шведская полиция обвинила Россию во взломе базы данных национальной спортивной конфедерации в 2017 и 2018 годах, сообщает Aftonbladet.

Правоохранительные органы считают, что хакерская группа Fancy Bear действовала от имени ГРУ.

«Мы пришли к выводу, что серьезную утечку данных в Шведской спортивной конфедерации совершила именно российская военная разведка. Цель состояла в том, чтобы найти информацию о медицинских записях шведских спортсменов, чтобы очернить спортсменов», — приводит Aftonbladet слова прокурора Матса Юнгквиста.

Швед отметил, что предварительное расследование пришлось закрыть, так как подозреваемые являются иностранными гражданами, которых «безнадежно привлечь к ответственности в Швеции».

По мнению прокурора, кража данных произошла в то время, когда Россия якобы взломала базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации футбола (ФИФА) и Американского антидопингового агентства (USADA).

Глава подразделения полиции по контрразведке Даниель Стенлинг заявил, что Швеции удалось получить доказательства благодаря помощи служб безопасности других стран. Стенлинг считает, что собранные данные указывают, что за утечками стоит российская военная разведка.

Ранее глава USADA поддержал обвинения России в кибератаках.

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