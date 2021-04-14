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Спортивные новости

Прошла презентация экипировки для сборной России на Олимпиаду в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) и официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT представили экипировку отечественной команды на Игры-2020 в Токио.

В презентации, которая прошла в Москве на ВДНХ в павильоне «Космос», приняли участие глава ОКР Станислав Поздняков, министр спорта Олег Матыцин, российские спортсмены и главы спортивных федераций.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты смогут выступить на Играх-2020 под флагом ОКР.

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