Массовая потасовка произошла между юными российскими и украинскими хоккеистами.

Драка произошла на турнире в Старом Осколе во время матча между командами «Созвездие» из Воронежа и «Дизель» из Луганска. Арбитр встречи пытался разнять 12-летних спортсменов, однако юные хоккеисты продолжили потасовку.

Встреча завершилась победой команды из Воронежа со счетом 7:4.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на московском любительском турнире по футболу.

Инцидент произошел на 56-й минуте полуфинала золотого плей-офф любительской Urban League. Футболист Арби Дудаев ударил игрока команды FC World Class Александра Антонова, а затем тренера и игрока соперников Илью Мадилова. Также во время потасовки вратарь команды «На футболе» Радик Клоян напал на голкипера Дмитрия Шевченко.

В результате массовой драки Клоян был дисквалифицирован на пять матчей лиги, а Дудаев — бессрочно.