Экс-тренер «Челси» может возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на посту наставника «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Football Italia.

По информации издания, итальянский специалист является основным кандидатом для столичного клуба.

Сарри покинул «Ювентус» в августе 2020 года и с тех пор остается без работы. Под его руководством туринская команда стала чемпионом Италии, а «Челси» победил в Лиге Европы.

После 31 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм», набравший 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства. Лондонский коллектив отстает на шесть баллов от идущего на четвертом месте «Вест Хэм Юнайтед». Эта позиция гарантирует участие клуба в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что футболисты лондонского «Тоттенхэма» недовольны поведением и высказываниями главного тренера команды. Игроки «шпор» недовольны тем, что специалист после поражений обвиняет в этом только их, а также неоднократно указывает на то, что они недостаточно хороши для того, чтобы бороться за попадание в четверку сильнейших