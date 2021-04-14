«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рияд Марез и Филип Фоден. У хозяев мяч забил Джуд Беллингхэм.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра прошла 6 апреля на арене «Этихад» в Манчестере и также завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе победителей отличились Кевин Де Брейне и Филип Фоден. У гостей мяч забил Марко Ройс.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 1:2

Голы: 1:0 — Беллингхэм, 15; 1:1 — Марез, 55 (пенальти); 1:2 — Фоден, 75.