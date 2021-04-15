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Спортивные новости

Капризов набрал 35-е очко в текущем сезоне НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии трех тысяч человек и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Паризе, Ник Бонино, Джаред Сперджен и Матс Цукарелло, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Джейкоб Чичран и Фил Кессел.

Российский форвард Кирилл Капризов в прошедшей игре отметился результативной передачей. После этой игры в активе 23-летнего форварда стало 35 очков (16 голов + 19 ассистов).

В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимаемо третью строчку, набрав после 41 игры 53 очка.

«Аризона» с 43 баллами идет на пятом месте.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА (Санкт-Петербург) и молодежной сборной России Василий Подколзин не будет подписывать новый контракт.

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