Форвард СКА Подколзин не будет подписывать новый контракт с клубом

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА (Санкт-Петербург) и молодежной сборной России Василий Подколзин не будет подписывать новый контракт. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 19-летний форвард твердо решил отправиться за океан, чтобы попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Подколзин провел 35 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

В плей-офф Кубка Гагарина игрок набрал те же 11 очков в 16 встречах, став тем самым лучшим бомбардиром своей команды.

Напомним, что Подколзин был выбран «Ванкувером» под десятым номером на драфте 2019 года.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», заявил о недовольстве своим выступлением в текущем сезоне.