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Спортивные новости

«Ливерпуль» выиграл всего 2 из 14 последних матчей с испанскими командами

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«Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

За последние 14 последних матчей с испанскими командами мерсисайдцам удалось одержать всего две победы, трижды сыграть вничью и девять раз проиграть.

Последнюю победу над «сливочными» «Ливерпуль» добыл в 2009 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда подопечные Рафаэля Бенитеса дома разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

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