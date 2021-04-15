Слуцкая не видит перспектив у сотрудничества Арутюняна и Трусовой

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года в Турине Ирина Слуцкая не видит перспектив у сотрудничества американского тренера Рафаэля Арутюняна и Александры Трусовой. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, 16-летней спортсменке необходим не тренер, а психолог.

«Судя по тому, что у Саши нет проблем с технической составляющей, ей нужно научиться правильно психологически подходить к соревнованиям. Рафаэль Арутюнян не психолог, а тренер. Я не вижу у нее проблем с прыжками.

Наверное, ей нужно поискать специалиста, который помог бы перенести все то, что она делает на тренировках, на соревновательный лед», — сказала Слуцкая.

63-летний Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена. Также он работал с двукратной призеркой Олимпийских игр Мишель Кван.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко объявил о сотрудничестве с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.