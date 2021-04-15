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Торонто РэпторсОрландо Мэджик
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Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
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Спортивные новости

Баюл ответила хореографу Тутберидзе видео с юной Валиевой

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Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл ответила хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову, который ранее высказался по поводу ее слов о плагиате в наряде Алины Загитовой на Олимпиаде-2018.

Напомним, ранее Баюл заявила, что фасон платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она выступала на Играх-2018 в Пхенчхане, скопирован с ее костюма 1995 года. В ответ заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».

«Алексей Железняков, посмотри это не мои слова — слова фанатов. Надеюсь, этот костюм не шили у тебя в ателье? Ты лучше вообще скажи, что ты не знаешь, кто такая Оксана Баюл? Это я скорее могу о тебе сказать», — написала Баюл в Instagram.

Оксана опубликовала видео с юной Камилой Валиевой из группы Тутберидзе и показала комментарий подписчика: «Это Камила Валиева. Памятное выступление Камилы в образе Лебедя и прекрасное посвящение Оксане Баюл. Камиле здесь 8 лет и 8 месяцев».

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира (1993) и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994).

Ранее фигуристка Баюл объяснила критику шоу Тутбридзе «Чемпионы на льду».

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