UFC представил промо-ролик к поединку Макгрегор — Порье

Twitter опубликовала промо-ролик к бою Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Макгрегора и Порье пройдет при стопроцентной заполняемости арены, которая вмешает около 20 тысяч человек.

Ранее между бойцами возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тысяч, однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Слухи развеяны: Конор вернется на арену, где его уничтожил Хабиб.