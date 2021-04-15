Месси помог купить 50 тыс. доз вакцин против коронавируса для футболистов из Южной Америки

Как сообщает The Guardian, аргентинский нападающий Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки. Всего было куплено 50 тыс. доз.

Отмечается, что контракт с китайской фармацевтической фирмой Sinovac был подписан после того, как Лионель Месси подарил китайской стороне три футболки с автографами.

«Руководители Sinovac выразили свое восхищение Лионелем Месси, который любезно прислал нам три футболки для них. Так что это и его достижение тоже!» — написал в своем Twitter официальный представитель Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) Гонсало Беллозу.

Месси участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который состоится этим летом.

Ранее Месси не смог отличится в прошедшем «класико». Интересно, что Месси не совершает голевых действий в матчах с «Реалом» на протяжении семи игр подряд, то есть с тех пор, как мадридский клуб покинул португалец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Рамоса по числу матчей в «Эль Класико».