«Русские, валите в Россию»: боец ММА Глухов рассказал о жизни в Латвии

Боец ММА Константин Глухов рассказал об ущемлении прав русских граждан, живущих на территории Латвии. именно это послужило причиной переезда спортсмена в Украину.

«Будет проще жить в Латвии, если ты уже облатышился, стал думать по европейски, — отметил боец. — Потому что там ненависть большая к русским. Они открытым текстом говорят: «Валите русские к себе в Россию». В Риге не считают нужным учить русский. Они изучают немецкий, французский и английский. Хотя Россия под боком. Все это политика», — рассказал Глухов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Константин Глухов — профессиональный латвийский кикбоксер и боец смешанного стиля русского происхождения. В 2000 году перешел в профессиональный спорт. Выступал в K-1 и MMA.

Сейчас боец уехал из Латвии и живет в украинском Харькове.

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