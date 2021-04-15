Щербакова и Туктамышева выиграли короткую программу на командном ЧМ

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла.

Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после второго выступления

1. Россия — 35 баллов.

2. Япония — 27.

3. США — 25.

4. Италия — 22.

5. Канада — 14.

4. Франция — 12.

Национальная команда на турнире в Осаке выступает под российским флагом. На него не распространяется запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на использование национальной атрибутики — в том числе флага и гимна.

Такие ограничения были введены в связи с изменениями баз данных Московской антидопинговой лаборатории, изначально WADA дисквалифицировало Россию на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания вдвое.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.