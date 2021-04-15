«Катались как богини!»: Тарасова оценила выступление Щербаковой и Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Осаке.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла. Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото.

«Прекрасные прокаты наших девушек. Они сделали сегодняшнее утро прекрасным — катались как богини! Мы продолжаем этот сезон отличными короткими программами. С невероятно точным техническим исполнением. А какой артистизм у Лизы с Аней — просто нет слов: они так хорошо слышат музыку, так купаются и растворяются в ней, наши девочки находятся просто на другом уровне», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Национальная команда на турнире в Осаке выступает под российским флагом. На этот турнир не распространяется запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на использование национальной атрибутики — в том числе флага и гимна.

Такие ограничения были введены в связи с изменениями баз данных Московской антидопинговой лаборатории, изначально WADA дисквалифицировало Россию на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания вдвое.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.