Щербакова оценила победу в короткой программе

Россиянка Анна Щербакова оценила свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Осаке, где она одержала победу с личным рекордом.

Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева — у нее 80,35 балла. на третьем месте представительница Японии Каори Сакамото.

«Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но здесь мне хотелось получать удовольствие. Я довольна тем, как прошла короткая программа, все в целом получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе. Хочу хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной своим прокатом, — это для меня всегда самое главное. Но хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце. Действующие чемпионы мира выступали последними и победили с результатом 86,66 балла. За технику российская пара получила 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.