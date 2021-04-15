«Просто загляденье!»: Ягудин оценил выступление Туктамышевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке.

«Боже мой, просто загляденье! Капитан нашей команды. Императрица! Она в очередной раз доказывает этот титул. Возможно, она выполняла еще чище тройной аксель, но, на мой взгляд, это абсолютно безупречный прокат. Просто даже невозможно что-либо говорить об этой программе, только восхищаться. Она купается в этой программе. Наслаждается каждой ноткой, каждым своим движением», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла. Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото.

На командном чемпионате мира в Японии Туктамышева является капитаном команды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.