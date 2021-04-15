Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — пятый

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке. Он набрал 109,65 балла.

Второе место занял японец Юдзуру Ханю (107,12), на третьей позиции еще один представитель США Джейсон Браун (94,86).

Российские фигуристы Михаил Коляда (93,42 балла) и Евгений Семененко (88,86 балла) стали пятым и седьмым.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 109,65 балла

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12

3. Джейсон Браун (США) — 94,86

Ранее в женской короткой программе первое место заняла россиянка Анна Щербакова, она заработала 81,07 балла (личный рекорд). Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева — у нее 80,35 балла. на третьем месте представительница Японии Каори Сакамото.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце. Действующие чемпионы мира выступали последними и победили с результатом 86,66 балла. За технику российская пара получила 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.