Сборная России лидирует после первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в японской Осаке. Российские спортсмены выиграли два вида из трех.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце. Действующие чемпионы мира победили с результатом 86,66 балла. За технику российская пара получила 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла.

В женской короткой программе первое место заняла россиянка Анна Щербакова, она заработала 81,07 балла (личный рекорд). Второе место заняла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева — у нее 80,35 балла. на третьем месте представительница Японии Каори Сакамото.

В мужской короткой программе победил американский фигурист Нэйтан Чен , он набрал 109,65 балла. Второе место занял японец Юдзуру Ханю (107,12), на третьей позиции еще один представитель США Джейсон Браун (94,86).

Российские фигуристы Михаил Коляда (93,42 балла) и Евгений Семененко (88,86 балла) стали пятым и седьмым.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после первого дня соревнований

1. Россия — 49 баллов.

2. США — 47.

3. Япония — 42.

4. Франция — 26.

4. Италия — 25.

6. Канада — 23.

«Газета.Ru» велатекстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.