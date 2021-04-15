«Ему 17? Может он врет?»: Гвардиола оценил игру Беллингхэма

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола усомнился в том, что полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингхэму 17 лет.

Англичанин забил гол в ворота «горожан» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в возрасте 17 лет и 289 дней, став вторым самым молодым футболистом, забившим в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Ему 17 лет? Я не могу в это поверить. Может он врет? Он так хорош для 17-летнего, фантастический игрок. В одном из моментов он не получил мяч от центральных защитников и стал кричать, требовать передачу. Для 17 лет это много значит. Я говорил с его тренером Эдином Терзичем. Он сказал мне, что Джуд так играет на каждой тренировке», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» остался единственным клубом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ни разу не проигравшими по ходу турнира. За десять матчей в текущем сезоне команде удалось одержать девять побед и свести одну игру к ничьей. Отметим, что разница забитых и пропущенных мячей — 21:3.

По данным Opta, Гвардиола повторил рекорд Моуринью по числу выходов в полуфинал самого престижного клубного европейского турнира. Оба специалиста восемь раз в своей карьере добирались до 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».