«Спартак» потроллил Шалимова, который в прямом эфире перепутал возраст Умярова

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Боруссия Д Манчестер Сити
1:2
закончен
Ливерпуль Реал Мадрид
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
5:2
закончен
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
1:4
закончен
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
2:3
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
3:4
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:6
закончен
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Зенит
78:76
закончен
Химки Нижний Новгород
64:69
закончен
Евролига
ЦСКА Панатинаикос
93:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
105:130
закончен
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
90:103
закончен
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
123:117
закончен
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
117:112
закончен
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
98:100
закончен
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
106:116
закончен
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
106:115
закончен
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
124:132
закончен
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
109:147
закончен
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
113:114
закончен
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
111:123
закончен
Денвер НаггетсМайами Хит
123:106
закончен
Лига Европы
Рома Аякс
22:00
Манчестер Юнайтед Гранада
22:00
Славия П Арсенал
22:00
Вильярреал Динамо З
22:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
02:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:30
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
05:00
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Ритм-танец, женская и мужская короткие программы
закончен
Украина / Премьер-лига
ЛьвовАлександрия
17:00
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигХоффенхайм
21:30
Франция / Лига 1
ЛилльМонпелье
22:00
Англия / Премьер-лига
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
01:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
03:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
04:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
04:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
05:00
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Енисей
19:00
НБА / регулярный чемпионат
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
22:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
02:00
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
02:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
02:30
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
03:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
03:00
Миннесота ТимбервулвзМайами Хит
03:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
04:30
Развернуть

Спортивные новости

«Спартак» потроллил Шалимова, который в прямом эфире перепутал возраст Умярова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Пресс-служба московского «Спартака» потроллилf над бывшим футболистом команды Игорем Шалимовым.

«Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — ранее заявил Шалимов в эфире на канале «Матч ТВ» после окончания матчей Лиги чемпионов. На самом деле футболисту 20 лет.

Позже Шалимов извинился за свою ошибку и сказал, что перепутал Умярова с другим игроком. Специалист отметил, что смотрит много футбола, в голове у него много игроков, поэтому неудивительно, что он мог кого-то перепутать.

«Раздули с нуля какую-то фигню», — сказал Шалимов.

«Спартак» в ответ опубликовал в клубном Twitter фотографию Умярова и ее измененную с помощью приложения версию, где игрок выглядит старым. Изображения подписаны так: «Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи».

Наиль Умяров перешел в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Шалимов извинился за слова об Умярове.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.