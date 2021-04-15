Тарасова поздравила с днем рождения Пугачеву

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения знаменитую певицу Аллу Пугачеву и опубликовала их совместное фото. 15 апреля Пугачевой исполняется 72 года.

«С днем рождения, звезда! Здоровья! Счастья! Всего наилучшего вашей красивой и талантливой семье!» — написала Тарасова в Instagram.

Ранее Тарасова стала участником громкого скандала. Выигравшая Олимпиаду в 1994 году украинка Оксана Баюл обвинила тренера в меркантильности, а олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук назвала специалиста «ужасным человеком».

О том, что Тарасова ее обманула, Грищук рассказала в середине марта этого года. Она поделилась, что специалист, которая тренировала фигуристку вместе с ее партнером Евгением Платовым, сулила ей «золотые горы», если Грищук перейдет из «Динамо» в «Общество профсоюзов», однако своих обещаний так и не выполнила. Более того, по словам Грищук, Тарасова присвоила все то, что причиталось ей и Платову за победу на Олимпиаде.

«Катались как богини!»: Тарасова оценила выступление Щербаковой и Туктамышевой.