Экс-судья Егоров: в переговорах судей будет слишком много «пи-пи-пи»

Бывший судья Александр Егоров выразил мнение, что переговоры между судьями в общий доступ выкладывать не стоит.

«Там может быть слишком много «пи-пи-пи». Одним таким словом порой легче объяснить ситуацию, чем сочинять литературный абзац. Вот как в горячке произносить «афроамериканец»? А услышат, воспримут как расизм. Да и тяжело будет слушать 90 минут технической речи с вкраплениями великого и могучего» — цитирует Егорова «Матч ТВ».

Александр Егоров работал на 57 матчах первого дивизиона, двух матчах молодежного первенства и 110 матчах Премьер-Лиги.

23 мая 2018 года был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. 27 декабря 2019 года покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что «Спартак» потроллил Шалимова, который в прямом эфире перепутал возраст Умярова.