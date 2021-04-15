Ягудина удивили места российских фигуристов на командном чемпионате мира

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвел итоги первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.

«В танцах на льду у нас прогнозируемое первое промежуточное после первого дня. Что касается наших девушек, шикарно выступила как Лиза Туктамышева, так и Аня Щербакова. Понимаю, что всякое бывает, но мы надеялись, и так и произошло, что они, как и на чемпионате мира, занимают первые две строчки после короткой программы», — цитирует Ягудина «Чемпионат.com».

При этом экс-фигурист заявил, что его удивили места российских одиночников.

«Но, с другой стороны, судьи выставляют баллы и распределяют спортсменов на те или иные места. К ребятам никаких претензий нет! Оба ученика Мишина выполнили свою задачу и работу на сто процентов. А задача была в чистом катании, и она выполнена», — добавил Ягудин.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. После первого дня соревнований сборная России лидирует, набрав 49 очков. Второе место занимает команда США (47). На третьей строке располагается Япония (42).

За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивлена оценками российского фигуриста.