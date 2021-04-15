Французская прокуратура закрыла дело Макгрегора о непристойном поведении

Прокуратура французского города Бастия закрыла дело против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора о непристойном поведении, сообщает TMZ.

Спортсмен был задержан 12 марта полицией Корсики. Он был обвинен в демонстративном поведении сексуального характера.

«Французские власти провели уголовное расследование. Они собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора. Все обвинения были сняты», — заявила представитель ирландского бойца Карен Кесслер.

В смешанных единоборствах 32-летний Макгрегор провел 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. В 2015 году в поединке против Жозе Альдо ирландец завоевал титул чемпиона в полулегком весе. Спустя год он победил Эдди Альвареса и стал обладателем пояса в легком весе.

В последнем поединке, который прошел в 2020 году на турнире UFC 257, Макгрегор проиграл нокаутом представителю США Дастину Порье.

Ранее UFC представил промо-ролик к поединку Макгрегор — Порье.