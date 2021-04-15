УЕФА временно отстранил российского арбитра Лапочкина

Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней.

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d)», — сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

В организации отметили, что оказывают полное содействие в расследовании дела.

Указанные в сообщении пункты дисциплинарного регламента описывают нарушения, связанные с коррупцией, в частности влияние на результат матча или участие в договорной игре.

По данным Telegram-канала «Мутко-против», причиной отстранения стало разбирательство по матчу второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1), который состоялся 26 июля 2018-го. Арбитр отказался от предложения повлиять на результат игры, однако он не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением регламента.

Судейскую карьеру Лапочкин начал в 1995 году. В Российской премьер-лиге он дебютировал в качестве главного арбитра 17 апреля 2011 года в матче пятого тура «Локомотив» — «Волга» (1:0). По итогам сезона-2018/19 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии РФС.

Ранее РФС отстранил на две игры арбитра системы видеопомощи рефери (VAR) Ивана Сиденкова, который работал на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Химки».