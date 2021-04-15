«Уфа» рассматривает вопрос подачи жалобы на штраф

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб может оспорить решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

15 апреля стало известно, что команда была оштрафована на 250 тысяч рублей за нецензурное высказывание в соцсетях.

Газизов считает, что комитет по этике вынес слишком серьезное наказание за инцидент.

«Ошибка человека, за которую мы сразу извинились, вырастает в эту сумму. Почему-то нас жестко монетизировали», — цитирует Газизова ТАСС.

Функционер заявил, что клубные юристы изучают вопрос обжалования решения.

После встречи 1/4 финала Кубка России против грозненского «Ахмата» (0:1) пресс-служба клуба из столицы Башкирии опубликовала в Twitter матерный пост с видео спорного эпизода, по итогам которого в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.

«Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» — написал представитель пресс-службы команды.

Позднее в «Уфе» заявили, что мат появился в результате автозамены.