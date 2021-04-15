Российский боец Немков сделал вес перед боем с Дэвисом на Bellator 257

Чемпион Bellator Вадим Немков сделал вес перед поединком против американца Фила Дэвиса, сообщает MMA Junkie.

Церемония взвешивания перед турниром Bellator 257 прошла 15 апреля. Российский боец смешанного стиля (MMA) показал вес 204,5 фунта, Дэвис — 205 фунтов.

Поединок Немкова и Дэвиса состоится на турнире Bellator 257 в ночь со 16 на 17 апреля в американском Анкасвилле. Российский боец провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он одержал победу техническим нокаутом над американцем Райаном Бейдером и завоевал титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

В активе Дэвиса 22 победы и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся. 11 сентября 2020 года на турнире Bellator 245 американский спортсмен победил раздельным решением судей Лиото Мачиду.

Ранее Немков рассказал о планах Федора Емельяненко на будущее. По словам бойца, его наставник в скором времени должен провести беседу с президентом Bellator Скоттом Кокером.