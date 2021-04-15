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Торонто РэпторсОрландо Мэджик
02:30
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
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Спортивные новости

Арбитр Федотов поддержал решение УЕФА отстранить Лапочкина

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Российский арбитр Игорь Федотов высказался об отстранении судьи Сергея Лапочкина от футбольной деятельности.

15 апреля стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил рефери на 90 дней.

«Лапочкин приплыл. Думаю, в будущем могут взяться и за других судей — в Европе есть и другие наши судьи, которые тоже часто назначает пенальти в европейских матчах, и это не просто так.

Что касается Лапочкина, то не зря его проверяли на полиграфе после матча «Спартака» и «Локо». Но кто за ним стоит, что его отмазали? Ввалить такой пенальти в ворота «Спартака» надо было умудриться», — цитирует Федотова «Чемпионат.com».

По информации СМИ, причиной отстранения стало разбирательство по матчу второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1), который состоялся 26 июля 2018 года. Арбитр отказался от предложения повлиять на результат игры, однако он не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением регламента.

Судейскую карьеру Лапочкин начал в 1995 году. В Российской премьер-лиге он дебютировал в качестве главного арбитра 17 апреля 2011 года в матче пятого тура «Локомотив» — «Волга» (1:0). По итогам сезона-2018/19 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее в РФС заявили, что оказывают полное содействие в расследовании дела.

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