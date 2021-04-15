Японские власти допустили отмену Олимпиады в Токио

Представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи заявил, что Олимпийские игры — 2020 в Токио могут быть отменены из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в стране.

«Если Игры невозможно будет провести, их необходимо обязательно отменить. Если из-за Олимпиады произойдет вспышка заражения, в их проведении не будет никакого смысла. Конечно, их еще можно отменить. Но для Японии важно провести успешную Олимпиаду. Это большая возможность», — приводит слова Никаи Associated Press.

Министр по делам Окинавы и северных территорий Таро Коно допустил, что Игры могут быть проведены без зрителей.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что японцы требуют отменить Олимпиаду в Токио.