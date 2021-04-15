Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во встрече третьего круга вторая ракетка России одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа и 46 минут.

Рублев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Баутиста-Агут подал три эйса, четыре раза ошибся на подаче и использовал шесть шансов из девяти взять подачу соперника.

В полуфинале соревнований Рублев встретится с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

Теннисный турнир в Монте-Карло завершится 18 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет более €2 млн.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти в четвертьфинал турнира в Монте-Карло.

Теннис. Монте-Карло. 3-й круг

Андрей Рублев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:3