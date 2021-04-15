«Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина

Омский «Авангард» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Татарстане, завершилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов». У победителей дубль оформил Оливер Каски, также отличились Кирилл Семенов и Вилле Покка. В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард» одержал победу в серии до четырех побед и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА. Первая встреча решающего противостояния пройдет в столице России 18 апреля.

Ранее сообщалось, что капитан «Авангарда» Алексей Емелин, госпитализированный в тяжелом состоянии после первого матча финала Западной конференции против «Ак Барса», присутствовал на шестой встречи серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал. 7-й матч

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Авангард» (Омск, Россия) — 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

0:1 — Семенов (Костин) — 10:12

1:1 — Воронков (Галимов, Сафонов) — 12:12

1:2 — Каски (Семенов, Толчинский) — 19:09 (4x4)

2:2 — Яруллин (Сафонов, Воронков) — 34:08

3:2 — Галимов (Воронков, Сафонов) — 36:38

3:3 — Покка (Буше, Костин) — 49:22

3:4 — Каски (Хохлачев, Толчинский) — 63:07