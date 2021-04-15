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Торонто РэпторсОрландо Мэджик
02:30
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
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Спортивные новости

Мать Аршавина обвинила экс-жену сына в мошенничестве

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Мать бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Татьяна рассказала о жизни сына с бывшей супругой Алисой Казьминой.

«Однажды я сказала Андрюше: «Твоя Алиса — аферистка». Это было тогда, когда стало понятно, что она мошенническим путем вытащила из него один миллион евро. Мы подали заявление в полицию, чтобы провели расследование о хищении миллиона. Это небольшая стопка, помещается в детский рюкзак, купюрами по €500», — заявила Аршавина в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Мать экс-футболиста заявила, что семья просила Казьмину съехать вместе с дочкой из дома, потому что они не были там прописаны.

«До этого были события, которые показали нам ее истинное лицо. Она себя позиционировала, что удачно сходила замуж за Аршавина: получила от него деньги, миллион, живет в шикарном доме. И говорит об этом так, что это ее заслуга», — сказала женщина.

По словам Татьяны Аршавиной, Казьмина считает, что она навела порчу на свою бывшую невестку.

«Что из-за меня у нее проблемы со здоровьем. Желающих навредить Андрею найдется. Я хочу это остановить. Столько вылито помоев в адрес Андрея. Чаша терпения переполнилась. Пора положить конец этому беспределу», — заявила Аршавина.

Пара развелась в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. Также Аршавин добился выселения Казьминой с ребенком из загородного дома, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Ранее Казьмина рассказала о деформации лица из-за тяжелой болезни.

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