Форвард «Арсенала» Обамеянг заразился малярией

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией в расположении сборной Габона.

«На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем чувствую себя намного лучше, благодаря великим врачам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус», — написал Обамеянг в Instagram.

Спортсмен отметил, что в последние несколько недель чувствовал себя плохо.

«Теперь буду смотреть на своих партнеров, сейчас начинается важнейший для нас матч! Вперед «Арсенал», — написал 31-летний габонец перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и пражской «Славии».

Малярия является инфекционным заболеванием, которое передается человеку при укусах самками комаров рода Anopheles. Болезнь сопровождается лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезенки и печени, а также анемией.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Обамеянг принял участие в 25 матчах, в которых забил девять мячей и отдал одну передачу.

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