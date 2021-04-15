«Манчестер Юнайтед» переиграл «Гранаду» и вышел в полуфинал ЛЕ

«Манчестер Юнайдет» переиграл «Гранаду» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Эдинсон Кавани. Также автоголом отметился защитник гостей Хесус Вальехо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра прошла 8 апреля в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и также окончилась победой английской команды — 2:0. Мячи забили Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайдет» встретится с «Ромой», которая по сумме двух матчей одолела амстердамский «Аякс» (2:1, 1:1).

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайдет» (Манчестер, Англия) — «Гранада» (Гранада, Испания) — 2:0

Голы: 1:0 — Кавани, 6; 2:0 — Вальехо, 90 (автогол).