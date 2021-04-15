«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в 1/2 финала ЛЕ

Лондонский «Арсенал» нанес разгромное поражение пражской «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Чехии на стадионе «Синобо», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Ляказетт, также отличились Николя Пепе и Букайо Сака.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра прошла 8 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и окончилась ничейным результатом — 1:1. Мяч у хозяев забил Пепе. У гостей отличился Томаш Голеш.

В полуфинале турнира «Арсенал» встретится с «Вильярреалом», который по сумме двух матчей одолел загребское «Динамо» (1:0, 2:1).

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Славия» (Прага, Чехия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 0:4

Голы: 0:1 — Пепе, 18; 0:2 — Ляказетт, 21 (пенальти); 0:3 — Сака, 24; 0:4 — Ляказетт, 77.