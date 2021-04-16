Игроки «Славии» не встали на одно колено перед матчем с «Арсеналом»

Футболисты пражской «Славии» отказались вставать на одно колено перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Игроки английской команды и судейская бригада перед стартовым свистком опустились на одно колено, однако игроки чешского клуба этого делать не стали. Примечательно, что они не сделали этого в первом поединке.

По итогам двух поединков в полуфинал Лиги Европы вышел лондонский клуб. В полуфинале турнира «Арсенал» встретится с «Вильярреалом», который по сумме двух матчей одолел загребское «Динамо» (1:0, 2:1).

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» нанес разгромное поражение пражской «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Чехии на стадионе «Синобо», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Ляказетт, также отличились Николя Пепе и Букайо Сака.