Агент форварда «Челси» подтвердил интерес «Ростова»

Оливер Уорд, агент нападающего «Челси» Ике Угбо, подтвердил интерес к игроку со стороны Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Ростова», передает Sport24.

По информации Goal, российская команда предложила за трансфер футболиста £3 млн, однако «синие» отказались. Также на игрока претендуют лондонский «Фулхэм», «Монако», «Генк», «Болонья» и «Сампдория».

«Ростов» действительно проявляет интерес к Ике. Но серьезных переговоров не было и никаких решений по нему «Челси» не будет принимать до окончания сезона», — заявил агент.

В 2020 году Угбо перешел в «Серкль Брюгге» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 37 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Отрыв от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 17 баллов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» заинтересован в приобретении нападающего лондонского «Челси» Ике Угбо.