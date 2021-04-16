Костя Цзю оценил готовность своего сына к бою с Головкниным

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю оценил готовность своего сына Тима к поединку против казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, передает «Чемпионат.com».

Цзю-старший заявил, что сын ему ничего не говорил об этом стремлении, а также отметил, что Тим пока не готов к бою с таким соперником.

«Тим сказал, что хочет боя с Головкиным? Ни разу не видел, где об этом написано. Разговоров даже не было. Они в разных весовых категориях. Гена в какой? В следующей? Гена – хороший боец. Тим не готов на бой с Геной. В данную секунду еще не готов», — заявил Цзю.

В конце марта Цзю одолел австралийца Денниса Хогана

Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее сообщалось, что Брайан Аматруда, промоутер австралийского боксера Майкла Зерафы, заявил о том, что Тим Цзю не дрался с достойными соперниками.