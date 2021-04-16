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Спортивные новости

«Вашингтон» проиграл «Баффало», Орлов забросил шайбу

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Баффало».

Российский нападающий проигравшей команды Дмитрий Орлов записал на свой счет одно очко, забросив шайбу с передачи Ти Джея Оши.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21649, нанес шесть бросков по воротам, однако отличиться результативными действиями не сумел.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вплотную приблизился к достижению Уэйна Гретцки. Он забросил в матчах с «Филадельфией Флайерз» 40 шайб. Также не менее 40 шайб он забрасывал в ворота пяти команд. По этому показателю Овечкин отстает лишь от Фила Эспозито, который забросил не менее 40 шайб в ворота десяти клубов, Марселя Дионна (8) и Уэйна Гретцки (7).

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйрбз» — 2:5
0:1 — Райнхарт (Козенс, Йокихарью), 18:50;
1:1 — Орлов (Оши), 19:37;
1:2 — Олофссон, 21:36;
1:3 — Миттельштадт (Бьорк), 25:42;
2:3 — Манта (Карлсон,Бекстрём), 29:59;
2:4 — Бьорк (Козенс), 33:23;
2:5 — Томпсон (Асплунд), 59:16.

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