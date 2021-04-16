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Спортивные новости

Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» сезона-1926/27

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестркин повторил клубное достижение сезона-1926/27, сообщает NHL Public Relations.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз», а Шестеркин отразил все 16 ударов по своим воротам и оформил второй шатаут подряд.

Стоит отметить, что для голкипера это второй шатаут подряд в сезоне и в целом карьере. Шестеркин стал вторым голкипером-новичком команды, которому удалось сохранить свои ворота «сухими» в двух матчах подряд. До этого такое же достижение установил в сезоне-1926/27 канадский голкипер Лорне Шабо.

В матче против «Дэвилз» отличился также российский нападающий Артемий Панарин. Он выступил в роли ассистента для Райана Линдгрена, который забросил вторую шайбу «Рейнджерс», а также оформил дубль.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

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