«Даллас» переиграл «Коламбус» благодаря дублю Гурьянова

«Даллас Старз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 461 в пользу «Старз».

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов в поединке отметился дублем. Всего на счету хоккеиста в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 21 (8+13) очко в 42 встречах.

Российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко в матче набрал одно очко. Вместе с Майклом Дель Зотто он выступил в роли ассистента для Джека Рословича.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В основное время команды не смогли определить победителя, в овертайме сильнее оказалась «Тампа». Победную шайбу забросил Виктор Хедман с передачи Алекса Киллорна на 60:54. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Лайтнинг».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» — Коламбус Блю Джекетс» — 4:1

0:1 — Рослович (Зотто, Григоренко), 07:16;

1:1 — Гурьянов (Дикинсон, Хэнли), 36:42;

2:1 — Хейсканен (Олексяк, Дикинсон), 38:01;

3:1 — Гурьянов (Линделль, Клингберг), 48:16;

4:1 — Павелски, 55:08.