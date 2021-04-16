Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 15 голами и 31 передачей.

Второй звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, забросивший две шайбы во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Теперь в активе хоккеиста 50 (21+29) очков.

Также в тройку лучших игроков дня вошел форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. На его счету два гола и одна передача в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан второй звездой дня в НХЛ. В предыдущей игре против «Дэвилз» (3:0) россиянин отразил все 27 бросков и оформил первый шат-аут в карьере.